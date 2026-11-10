Piazza Affari: scambi al rialzo per Safilo
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di occhiali da sole e da vista, con una variazione percentuale del 2,87%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Safilo rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big dell'occhialeria. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Safilo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,18 Euro. Primo supporto a 2,09. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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