Piazza Affari: scambi al rialzo per Safilo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di occhiali da sole e da vista , con una variazione percentuale del 2,87%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Safilo rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big dell'occhialeria . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Safilo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,18 Euro. Primo supporto a 2,09. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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