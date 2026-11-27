Piazza Affari: scambi in positivo per Credem

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' Istituto di credito , in guadagno dell'1,85% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Credem , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di il Credito Emiliano ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 19,92 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 20,11, mentre il primo supporto è stimato a 19,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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