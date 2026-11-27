Piazza Affari: scambi in positivo per Credem
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'Istituto di credito, in guadagno dell'1,85% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Credem, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di il Credito Emiliano ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 19,92 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 20,11, mentre il primo supporto è stimato a 19,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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