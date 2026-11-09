Piazza Affari: balza in avanti Credem
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'Istituto di credito, che avanza bene del 3,11%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario tecnico di Credem mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,83 Euro con area di resistenza individuata a quota 20,46. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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