RedFish Listing Partners, due nuove tranche obbligazionarie per totali 1,35 milioni

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di RedFish Listing Partners, PMI innovativa e holding di partecipazioni e società di servizi innovativi, ha deliberato oggi l'emissione di due nuove tranche obbligazionarie per un controvalore complessivo di 1,35 milioni di euro, costituite da complessive 200 obbligazioni.



Nel dettaglio, è stata deliberata l’emissione della seconda tranche da 700.000 euro, costituita da 70 obbligazioni, del valore nominale unitario di 10.000 euro, del prestito obbligazionario non convertibile "RedFish Listing Partners S.p.A. – 6% Eur 2026-2031". Considerata la prima tranche, pari a 1,6 milioni, perfezionata il 30 luglio scorso, l’ammontare complessivamente sottoscritto del prestito sale a 2,3 milioni, pari a circa il 77% dell’importo massimo deliberato.



Inoltre, il CdA ha deliberato l’emissione della prima tranche da 650.000 euro, costituita da 130 obbligazioni del valore nominale unitario di 5.000 euro, del prestito obbligazionario non convertibile "RedFish Listing Partners S.p.A. – Zero Coupon Eur 2026-2028".



Gli obiettivi

I proventi delle emissioni - spiega una nota - saranno destinati al sostegno della strategia di sviluppo della Società, al finanziamento di nuove operazioni di investimento e allo sviluppo del software innovativo proprietario. Le obbligazioni sono emesse in forma dematerializzata e accentrate presso Euronext Securities Milan; la loro circolazione è soggetta alla normativa applicabile, ivi inclusa la normativa antiriciclaggio. La data di emissione e di regolamento delle due tranche è prevista per l’1 dicembre 2026.



Le parole del presidente

Paolo Pescetto, presidente del CdA di RedFish Listing Partners, ha commentato: "Il collocamento della seconda tranche del bond quinquennale e l’avvio del nuovo zero coupon confermano la fiducia degli investitori nel percorso di crescita di RedFish Listing Partners. Con oltre 2,3 milioni già raccolti sul 6% 2026-2031 e un nuovo strumento a breve termine, disponiamo di risorse ulteriori per cogliere le opportunità di investimento in PMI italiane quotate e in fase di quotazione".

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