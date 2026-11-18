Mexedia, ammesse a Parigi 300 mila nuove azioni dell'aumento di capitale riservato a Likan

(Teleborsa) - Mexedia , società romana attiva nei servizi di telecomunicazione e digitali e quotata su Euronext Growth Paris, ha comunicato che da oggi, 18 novembre 2026, sono ammesse alle negoziazioni 300.000 nuove azioni ordinarie. I titoli sono stati emessi a servizio della seconda tranche dell'aumento di capitale riservato a Likan, società svizzera con sede a Zugo.



La seconda tranche, del valore di 300.000 euro, è stata sottoscritta e interamente versata al prezzo fisso di 1 euro per azione. Con questa tranche l'investitore ha sottoscritto finora complessivamente 1,3 milioni di euro. L'accordo di investimento in equity a prezzo fisso, firmato a fine ottobre, prevede un importo complessivo fino a 20 milioni di euro. L'aumento è riservato a Likan, con esclusione del diritto di opzione, e viene eseguito per tranche successive.



Per effetto della seconda tranche, un azionista che deteneva l'1% del capitale scende allo 0,9689%. Considerando anche la prima tranche, chi possedeva l'1% prima dell'accordo detiene oggi lo 0,8653%. Le azioni delle tranche successive saranno ammesse alle negoziazioni dopo la rispettiva emissione.

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