RFLTC, controllata Movinter emette nuovo bond non convertibile da 7 milioni di euro

(Teleborsa) - Il CdA di RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, ha deliberato in merito all'emissione di un nuovo prestito obbligazionario da parte della società controllata al 99% Movinter, per 7 milioni di euro, le cui risorse saranno destinate al rimborso del prestito obbligazionario emesso a maggio 2024 mentre la parte residua sarà impiegata per investimenti M&A e per finanziare investimenti nell'attività caratteristica di Movinter.



Il CdA ha deliberato di autorizzare la società controllata Movinter ad emettere all'interno del programma di cartolarizzazione lanciato nel 2024 da Banca Finint e RedFish Capital Debt - società controllata da RedFish Listing Partners, parte correlata della società, un nuovo prestito obbligazionario per l'importo di 7 milioni di euro. Il tasso di interesse della nuova emissione è pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di 4,50 punti percentuali. È previsto un periodo di preammortamento fino a novembre 2028, al termine del quale il rimborso avverrà mediante 7 rate semestrali, con ultima scadenza prevista a maggio 2032 ed il pegno sul 100% delle azioni Movinter.



"L'estensione del supporto finanziario a beneficio di Movinter fino a 7 milioni di euro rappresenta un passaggio importante per ottimizzare la nostra struttura di capitale - ha detto Simone Lo Giudice, CEO di Movinter e Investment Manager di RFLTC - Questa operazione non solo estende l'orizzonte temporale del nostro debito, ma ci garantisce una flessibilità finanziaria che fa la differenza, specie nell'attuale contesto di mercato. Con queste nuove risorse Movinter sarà in grado di accelerare i piani di sviluppo industriale, consolidando la propria leadership e rispondendo con maggiore reattività alle sfide del settore, forte del solido supporto strategico di RedFish LongTerm Capital".

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