STM, Citadel torna sopra soglia nello short dopo quasi due anni

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su STMicroelectronics , gruppo attivo nei semiconduttori e quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Citadel Advisors è tornato ieri sopra soglia con lo 0,5%. L'ultima comunicazione del fondo sul titolo risaliva al 6 febbraio 2025, quando era sceso allo 0,48%. Al momento è l'unica posizione corta pubblicata sul titolo.



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

Condividi

```