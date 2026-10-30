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A2A, Covalis Capital torna sopra soglia nello short

Energia, Finanza, Posizioni nette corte
A2A, Covalis Capital torna sopra soglia nello short
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su A2A, multiutility quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Covalis Capital è tornato ieri sopra soglia con lo 0,52%, dopo essere sceso allo 0,49% il 7 agosto 2026.

Immutata la posizione di Helikon Long Short Equity Fund (1,29% al 25 agosto 2026).

La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
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