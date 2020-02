Sterminate le piccole imprese!

Il capitalismo finanziario ha deciso: non potendo più crescere per via organica a causa della crisi permanente, bisogna cannibalizzare il segmento più vitale dell'economia, quello altrimenti inafferrabile, anarcoide: le piccole imprese devono sparire.

Il sistema politico esegue, complice.Le Grandi Imprese, il Grande capitale, hanno un Mondo Perfetto a loro disposizione: è fatto di colossali Fondi di Investimento, di Mercati Finanziari Globali aperti h24, di Rating su misura, di Proxi che suggeriscono ogni mossa, di Grandi Opportunità.Anche in Europa, tutto è fatto per loro: dagli(Private Sector Purchase Program) della Banca Centrale Europea ai finanziamenti del, per non parlare del recentissimo Green New Deal della Unione Europea.Levanno invece cancellate dal panorama economico e sociale:, e non sono neppure ricattabili dal Mercato, perché non sono quotate.Non sono scalabili dall'esterno, perché i piccoli imprenditori non fanno entrare nessuno nelle loro imprese. Prendono il denaro a prestito dalle banche con oculatezza. I disastri che combinano, poi, sono altrettanto ben congegnati: quando falliscono, lasciano solo debiti. Hanno già spolpato completamente le loro aziende: alle banche ed ai creditori commerciali non rimane assolutamente niente per rivalersi: le locuste, o le termiti, sono nulla al confronto.Gli Imprenditori singoli, le Piccole e medie Imprese, come le Banche Popolari, non sono gestibili neppure politicamente: sono un mondo di libertà economica e sociale che non risponde a nessuno.