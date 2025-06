Sibill, round Serie A da 12 milioni di euro guidato da Creandum

(Teleborsa) -, fintech italiana specializzata in soluzioni che semplificano la gestione finanziaria e amministrativa delle PMI, ha chiuso unguidato dal fondo europeo di venture capital Creandum, con la partecipazione di Keen Venture Partners e altri business angel italiani e internazionali. Il round si aggiunge ai 6,7 milioni di euro già raccolti finora.Fondata nel 2021 da Mattia Montepara, Lorenzo Liguori e Dario Prencipe, Sibill nasce per, centralizzando fatture, pagamenti, scadenze e movimenti bancari, in un'unica piattaforma. Integrandosi ai sistemi bancari e al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, Sibill utilizza l'intelligenza artificiale per automatizzare molte delle attività manuali legate a fatturazione e tesoreria, si legge in una nota.Oggi Sibill ha oltre 2.600 clienti in tutta Italia, imprenditori che dichiarano di risparmiare in media circa 5 ore a settimana, e conta 50 persone nel team, con l'intenzione di arrivare a 100 entro fine 2025. Grazie al capitale raccolto, ora Sibill si prepara ad ampliare il proprio mercato con unaad automatizzare la contabilità per le piccole e medie imprese. In parallelo, il team lavorerà all'accelerazione dello sviluppo ulteriore della piattaforma, con l'introduzione di nuove funzionalità per automatizzare i pagamenti di tasse, fornitori e dipendenti, permettendo di completarli in blocco senza inserimenti manuali e rischio di errori."Questo aumento di capitale consentirà di rafforzare lo sviluppo della nostra piattaforma, introducendo nuove funzionalità e costruendo una rete di partnership strategiche - ha dichiaratodi Sibill - Tutti i fondi raccolti saranno investiti in Italia perché crediamo ci sia un'enorme opportunità: conosciamo a fondo le piccole e medie imprese italiane e siamo convinti di poter contribuire a renderle più produttive e competitive, offrendo loro uno strumento innovativo come Sibill".