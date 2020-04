Un Pastrocchio, aspettando il Collasso

Alcuni dei Paesi fondatori della Comunità europea, Francia, Italia e Belgio, insieme al Lussemburgo, ritornano insieme, per necessità, come alle origini. Isolano la Germania, che ancora una volta rifiuta ogni solidarietà finanziaria.

D'altra parte, la adesione tedesca alla Comunità ebbe uno scopo molto prosaico, un interesse diretto: resistere meglio alla pressione del Comunismo sovietico. Solo per questo, che doveva ridurre la Germania ad una nazione esclusivamente dedita alla silvicoltura.E' una, davvero inusuale, quella che si è creata in seno all'Unione: agli Stati servono tanti soldi, e subito. Le difficoltà che si stanno affrontando, se non ci sono gli strumenti e le risorse adeguate, potrebbero avere delle conseguenze devastanti.. Sarebbe insostenibile, oggi, un collasso istituzionale e monetario, della Unione europea e dell'Eurozona, che si aggiungesse a quello in corso, economico, finanziario e sociale, che è determinato dalla epidemia del coronavirus.Questa nuova crisi ha messo a nudo ancora una volta la frattura insanabile che regna all'interno dell'Unione:. Per la definizione degli strumenti finanziari indispensabili per superare questa fase di emergenza si è chiesto alla Commissione di preparare una nuova proposta.Per ora, la regola rimane la stessa di sempre: ognun per sé.Chi ha bisogno di risorse faccia debiti, se ci riesce: al prezzo che il Mercato fisserà. Non è più la Unione europea che vincola gli Stati: su proposta della Commissione europea, è stata dichiarata la clausola di crisi generale che consente die diNaturalmente, chi ha le finanze in disordine, come l'Italia, pagherà molto di più per ottenere i prestiti dal mercato. E' la ovvia punizione, dicono i Paesi del Nord, per non aver ridotto il debito negli scorsi anni.