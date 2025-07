Fed, Powell: economia "complessivamente in salute", "prudente aspettare" sui tassi

(Teleborsa) - "L'. L'inflazione è scesa a quasi il 2%, con un'inflazione complessiva del 2,3% e un'inflazione core del 2,7%. I tasso di disoccupazione è al 4,2%, quindi siamo complessivamente in salute". Lo ha detto, presidente della Federal Reserve, al forum delle banche centrali organizzato dalla BCE a Sintra (Portogallo) "L'inflazione si sta comportando più o meno esattamente come ci aspettavamo e speravamo - ha aggiunto -, e non ci aspettavamo di vederlo fino ad ora"."Quindi- ha detto Powell - Ci aspettiamo di vedere durante l'estate alcune letture più alte, ma siamo preparati a scoprire cosa succederà: potrebbe essere più alta o più bassa, più tardi o prima di quanto ci aspettassimo"."Tutte le previsioni di inflazione per gli Stati Uniti sono aumentate in modo significativo a causa dei dazi", ha detto Powell, sottolineando però che "non abbiamo reagito in modo eccessivo. In realtà, non abbiamo reagito affatto. Stiamo semplicemente prendendo tempo., saperne di più e vedere quali potrebbero essere gli effetti. Non si sono ancora manifestati e quindi per ora stiamo aspettando".A una domanda sulla tempistica dei tagli dei tassi, ha risposto: "Come avrete visto, una solida maggioranza del FOMC si aspetta che entro la fine dell'anno sarà opportuno iniziare a ridurre i tassi" e "stiamo osservando con molta attenzione i segnali di debolezza, vediamo un graduale raffreddamento, ma non lo vediamo ancora". "La maggioranza ritiene che sarà", ha sottolineato Powell.Quando gli è stato chiesto di un taglio dei tassi già a partire dalla riunione di luglio, ha detto: "".