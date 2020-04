UE, lascia o raddoppia

La crisi in corso, determinata dall'epidemia di coronavirus e le cui drammatiche conseguenze sul piano sociale, economico e finanziario si intravvedono a mala pena, rappresenta il detonatore di un profondo rivolgimento in corso da anni.

Non sono venute meno, infatti, nel decennio 2008-2019 le cause che determinarono la crisi americana del 2008 e quella europea del 2010, radicate nella insostenibilità dello squilibrio crescente tra le aree di accumulazione die quelle di accumulazione delGli, con una posizione finanziaria netta passiva per oltre 11 trilioni di dollari: il modello di globalizzazione che ha perseguito, privandosi del comparto industriale manifatturiero, l'unico che ha rendimenti crescenti ed organizzazioni di massa che occupano lavoratori di istruzione tecnica medio alta, l'ha portata a dipendere dalla esportazione di prodotti agricoli e dell'allevamento, competendo con i Paesi più poveri del globo.Ma non è svalutando il dollaro che gli Usa possono riacquistare la competitività globale: ne sarebbe definitivamente minata la funzione determinante di centro finanziario del mondo. Il parallelo con la storia della sterlina, fondata sull'impero britannico e sulla capacità di esportazione dell'India, è fin troppo evidente. La desertificazione industriale perseguita dagli Usa è insostenibile: il cambiamento del modello attuale di globalizzazione, di cui l'Unione europea beneficia sfacciatamente ripudiando i vincoli di alleanza con gli USA, è inevitabile.L', al contrario, rappresenta un esempio del paradosso determinato dal complesso sistema dei vincoli europei: nel 2019 ha accumulato un saldo positivo della bilancia commerciale pari al 3,1% del PIL ed ha praticamente, ridotta all'1,7% del PIL. Nonostante queste eccezionali performance, che si ripetono ormai ininterrottamente da oltre cinque anni, l'Italia è costretta a subire una disciplina europea in materia di bilancio ed unsenza rimedio che la: la competizione fra gli Stati europei, condotta abbattendo salari, le tasse e le tutele sociali.