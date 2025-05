Buongiorno dalla Borsa 15 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,21%; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 21.319,21 punti.Ribasso per, in flessione dello 0,98%, termina le contrattazioni a 37.755,5 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -1,59% e chiude la seduta a 10.189,8 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,45%; tentenna, che cede lo 0,30%.Il settore, con il suo -1,51%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso per, che presenta una flessione del 2,57%.Pubblicato, pari a 0,8%, e, pari a 0,7%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia della Produzione industriale, che del PIL.