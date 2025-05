Avio, il CFO Alessandro Agosti lascia a settembre per una nuova sfida professionale

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha comunicato, e dall'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per affrontare una nuova sfida professionale.Le dimissioni avranno efficacia2025, si legge in una nota. Alla data odierna, Agosti non detiene partecipazioni nella società. Non è prevista l'attribuzione di indennità o altri benefici ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale applicabile.Agosti ha, durante i quali ha tra l'altro concorso al processo di quotazione di Avio. La società ha prontamente deciso di avviare il processo di selezione per l'individuazione di un successore di adeguato profilo.