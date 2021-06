Chi può farlo, ricominci a spendere!

E' il momento di invertire la rotta, di sostenere l'economia reale invece che continuare a pensare solo alla rendita finanziaria ed agli impieghi speculativi.

Lo sappiamo bene che ci sono tante proposte allettanti in giro, di investimenti in asset di ogni genere, soprattutto all'estero. E che si comprano nonostante: prevale ancora la tendenza a tesaurizzare per timore del futuro.C'è incertezza, è vero! Ma è ancor più vero che si tratta pur sempre di una, finché rimangono solo numeri riportati sugli schemi, valori comunque rassicuranti ma solo da contemplare.. Perché, se l'economia reale non riprende a crescere, a dare nuovo lavoro ed a pagare altri stipendi, anche l'andamento positivo dei valori di Borsa è destinato a non brillare a lungo. E sarà sempre più precaria la sostenibilità dei debiti contratti da tante imprese con le banche ed il valore dei bond che girano sul mercato.Tutti hanno scommesso sulla, ed ora anche sullache vengono programmati un po' dappertutto: anche in Italia, dopo tanti anni di tagli alla spesa.