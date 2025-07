Vacanze all'estero per il 73% degli italiani: il 54% viaggia fuori dall'UE, il 14% disposto a spendere 1.500 euro a settimana

(Teleborsa) - C’è chi parte con la valigia piena di speranze, chi con l’itinerario già stampato, chi sogna spiagge esotiche e chi si perde tra bancarelle locali. Ma una cosa li unisce tutti: gli italiani viaggiano… con giudizio. Lo conferma l’ultimaING People Insights Lab, realizzata da ING Italia insieme a, che ha coinvolto oltre 1.000 italiani adulti per capire. Partire è una passione e far quadrare i conti è diventata un’arte.Per questo gli italiani organizzanosenza lanciarsi alla cieca: il 73% sceglie unaalmeno ogni tanto (4 italiani su 10 almeno una volta all’anno) e ben il 54% visita anche paesi condiversa dall’euro. Ma la vera voglia di mondo ce l’hanno itra i 18 e i 34 anni: l’82% ha già messo il passaporto in valigia e le destinazioni con valute diverse dall’euro sono un richiamo irresistibile soprattutto per il 65% dei giovani viaggiatori.C’è chi ama l’e le giornate scandite da tappe ben definite: il 44% degli italiani si definisce un verometicoloso. Ma c’è anche chi parte con une lascia che il resto lo decida il vento: il 24% si affida all’improvvisazione. Eppure, quando entrano in gioco i, anche gli spiriti liberi diventano prudenti. La metà degli italiani che viaggiano all’estero (50%) tiene d’occhio ogni euro, e solo 1 su 10 ammette di concedersi tutto ciò che desidera senza pensarci troppo. È una tensione continua tra voglia di libertà e attenzione al portafoglio. La maggior parte dei viaggiatori all’estero, si sente in parte bloccata dalle spese extra, solo 1 su 4 invece vive il momento e, in particolare, sono gli over 55 a sentirsi più liberi.Lo sappiamo tutti com’è: hai trovato quell’, quel ristorante tipico, quell’esperienza unica. Ma poi pensi al costo… e rinunci. È successo al 68% degli italiani in viaggio all’estero. E, inutile dirlo, alcuni se ne pentono ancora una volta tornati a casa. Questa dinamica riflette la difficoltà di lasciarsi andare completamente, soprattutto quando entra in gioco una moneta diversa.E che vacanza sarebbe senza un po’ di? Infatti, il 92% dei viaggiatori ammette di fare acquisti durante il viaggio. I souvenir, l’artigianato locale e i prodotti tipici (cibo e vino) sono i preferiti, specialmente dalle donne. Il ricordo, alla fine, batte la ragione. Solo una piccola minoranza evita di portare a casa qualcosa. Ma attenzione: la parola d’ordine è non esagerare. La maggior parte degli italiani non vuole perdere troppo tempo né denaro tra negozi e bancarelle. Il ricordo, sì. L’eccesso, no grazie.Il modo più comodo per pagare all’estero resta la, usata abitualmente dal 37% dei viaggiatori – una percentuale che sale al 45% tra gli over 55. Seguono le carte di debito (25%), mentre i contanti prelevati o cambiati in loco resistono solo nell’11% dei casi. Tuttavia, secondo l’indagine ING People Insights Lab c’è un grande freno: lesu pagamenti e prelievi in valuta estera. L’87% degli italiani che viaggia in Paesi Extra UE le trova molto o abbastanza fastidiose, tanto che al 44% è capitato di non usare la carta di credito in questi Paesi.Eppure, una soluzione ci sarebbe: il 69% afferma si sentirebbe assolutamente più libero a usarla se sapesse di ricevere un rimborso sulle commissioni. E visto che, mediamente, chi viaggia fuori dall’UE è disposto a spendere almeno 1.000 euro per una settimana e che il 14% arriva fino a 1.500 euro ogni euro risparmiato fa davvero la differenza.L’indagine ING People Insights Lab mostra, inoltre, quanto i viaggiatori siano consapevoli e proattivi sulquando varcano i confini dell’Unione Europea: l''89% controlla il cambio valuta prima degli acquisti o a inizio vacanza; l’82% controlla sempre o ogni tanto le commissioni di prelievo e tasso di cambio. Questo comportamento è particolarmente diffuso tra gli, segno che l’esperienza porta a una gestione ancora più attenta del denaro in viaggio. Gli italiani amano viaggiare, sognano in grande, ma non vogliono brutte sorprese in banca. Si muovono tra razionalità e libertà, tra desiderio e budget. E se una piccola svolta – come il rimborso delle commissioni bancarie – può fare la differenza, allora il viaggio torna a essere ciò che dovrebbe: libertà, scoperta e leggerezza.