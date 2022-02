Le Crisi Internazionali? sono Decennali e sempre Doppie

E' inutile, di questi tempi, usare i parametri statistici consueti: quelli riferiti all'anno precedente, al trimestre precedente o allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ci sono talmente tanti fattori che influenzano gli andamenti economici che è indispensabile guardare un po' più all'indietro: a "prima dell'inizio della crisi". Quella da cui stavolta stiamo uscendo è stata indotta dalla emergenza sanitaria per la epidemia di coronavirus.C'è lache sta provocando l'di tutti: la, ed in particolare dei prodotti energetici. Non c'è solo l'aumento stratosferico del prezzo del gas alle aste spot, perché tutti i prezzi all'importazione crescono.Le tabelle dell'Istat che danno conto dell'andamento dei prezzi all'importazione sono eloquenti: fatto pari a 100 la media dei prezzi del 2015, a novembre del 2020 l'indice era arrivato a quota 115,5 rispetto a 98,2 del mese di gennaio. Questo vuol dire che a gennaio i prezzi erano inferiori a quelli del 2015, mentre in appena undici mesi erano cresciuti di ben 17,2 punti.