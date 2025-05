Cina: calo consumi mette in secondo piano resilienza fabbriche, pesano dazi

(Teleborsa) - La produzione industriale cinese è cresciuta più rapidamente del previsto, ad aprile, mentre i consumi hanno deluso, evidenziando le sfide che la seconda economia mondiale si trova ad affrontare, nonostante una rapida attenuazione delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti.Nel mese di aprile, laha registrato una crescita annua del 6,1%, oltre le aspettative degli analisti (+5,5%), ma ad un ritmo inferiore al +7,7% di marzo. Si tratta comunque l'espansione più consistente da giugno del 2021.Sempre secondo quanto rilevato dall'Ufficio nazionale di statistica, le, un indicatore chiave dei consumi, hanno segnato un progresso del 5,1% annuo, rallentando rispetto al consensus (+5,5%) e al mese precedente (+5,9%).in Cina, rilevati nelle principali 70 città, hanno segnato ad aprile un calo annuo del 4%, in miglioramento rispetto al -4,5% di marzo. Si tratta del 22esimo mese consecutivo di frenata, rappresentando tuttavia la flessione meno marcata da maggio del 2024 in scia agli sforzi di Pechino per stabilizzare la crisi del mercato immobiliare e nel mezzo della guerra commerciale con gli Stati Uniti.Nonostante la resilienza delle industrie, la debolezza dei consumi ad aprile indica la, nonostante la sospensione di 90 giorni dei dazi. La prolungata crisi immobiliare cinese, la pressione deflazionistica e, le preoccupazioni per la disoccupazione stanno incidendo sulla fiducia delle famiglie.Il governo, che ha fissato unper il 2025, ha già dato priorità alla crescita dei consumi interni per quest'anno."I dati rosei sulla produzione industriale riflettono solo una parte dell'economia", ha affermato, capo economista di Greater presso Australia & New Zealand Banking Group Ltd. "Ma i dati sulle vendite al dettaglio di aprile mostrano che le persone non sono disposte a spendere. Per raggiungere una crescita del 5%, abbiamo ancora bisogno di consumi".Sempre ad aprile, gli, inoltre, hanno accusato un rallentamento a +4% a gennaio-aprile, rallentando dal +4,2% dei primi tre mesi precedenti e atteso dal mercato. Infine, ilnelle aree urbane è sceso al 5,1% dal 5,2% del mese precedente.