"Financial Times Masters in Finance", Luiss tra le migliori 20 università al mondo

(Teleborsa) - Laentra nella Top 20 mondiale della prestigiosa. La Laurea Magistrale in Corporate Finance dell'Ateneo intitolato a Guido Carli guadagna 7 posizioni dal suo ingresso nel ranking 2024, aggiudicandosi il 20esimo posto su 70 università internazionali, di cui due sole italiane. Il quotidiano economico britannico valuta ogni anno i migliori programmi di formazione in ambito finanziario, sulla base di criteri rigorosi che includono la posizione lavorativa, la crescita dei salari e la soddisfazione dei laureati nel tempo.: il tasso di occupazione a tre mesi dalla Laurea che passa dal 92 al 94%; l'esperienza di corsi e scambi internazionali al decimo posto; i progressi di carriera dei laureati che portano la Luiss dalla 16esima alla 12esima posizione; il Career Service con il 18esimo posto al mondo, che registra un incremento a doppia cifra, grazie alla forte integrazione con il sistema delle imprese. Aumenta, infine, l'equilibrio di genere nell'accademia e tra la popolazione studentesca."La direzione è quella giusta: questo posizionamento conferma la crescente capacità del nostro Ateneo di competere con le principali università europee e globali – dichiara il–. La classifica del Financial Times riflette la solidità del modello Luiss, costruito su una Faculty d'eccellenza sempre più cosmopolita, un'esperienza studentesca dall'ampio respiro internazionale e un rapporto strutturato e continuo con il mondo del lavoro, che consente un costante aggiornamento dei percorsi di Laurea e un elevato livello di placement. I risultati raggiunti oggi sono un'ulteriore spinta per affrontare le nuove sfide, dall'intelligenza artificiale alle complessità del contesto geopolitico, e ispirare i leader del futuro".