Commercialisti, il 10 giugno Stati Generali a Roma

(Teleborsa) - Si terrannoa partire dalle ore 10:00, presso il Roma Convention Center La Nuvola, gli Stati Generali dei Commercialisti, organizzati dal Consiglio nazionale della categoria presieduto da Elbano de Nuccio e dedicati quest’anno a “I Commercialisti: una guida strategica per le sfide del Paese”.Si tratta. Nel corso dell’evento, articolato in tre sessioni di lavoro, rappresentanti del Governo, della politica e delle professioni si confronteranno su economia, fisco, crisi d’impresa e futuro del Paese., coordinati dal giornalista Francesco Giorgino, si apriranno con i saluti della Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, a cui seguirà la relazione del Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.“La centralità dei Commercialisti nelle riforme del Paese tra fisco e crisi d’impresa” parteciperanno, insieme al Presidente Elbano de Nuccio, i Viceministri della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.“Crisi globali e rischi sistemici: l’impatto sullo scenario economico”, parteciperanno Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione Europea; Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, che si confronteranno con il presidente Elbano de Nuccio.Nel“Commercialisti, avvocati, notai e medici insieme per guardare al futuro del Paese” il Ministro della Giustizia Carlo Nordio dialogherà con il Presidente de Nuccio, il Presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco, il Presidente del Consiglio nazionale del Notariato Giulio Biino e il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri Filippo Anelli.L’evento si concluderà con un, Ministro dell’Economia e delle Finanze.