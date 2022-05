Assai caracollanti listini

Ci siamo: la situazione è perfettamente ingarbugliata.

La prossima azione speculativa sui mercati avrà motivazioni geopolitiche, ovviamente ben dissimulate: i bersagli sono tanti, tutti pronti ad essere abbattuti con violenza: in Europa, negli Usa, in Asia.Le condizioni sono ideali:e si incassano le prime perdite sugli investimenti in portafoglio,e si temono dividendi magri. Le famiglie sono preoccupate, le imprese sempre più incerte, i governi tentennano., come se dovessero contrastare una economia surriscaldata, aumentando i tassi e riducendo la liquidità, mentre per contrastare la dinamica alle stelle dei prezzi all'importazione delle materie prime e dell'energia non c'è niente da fare. Solo il collasso della domanda induce i cartelli dei venditori e coloro che investono sui mercati all'ingrosso a più miti consigli.Nel frattempo, le economia rallentano e, per approfittare dei tassi di interesse già in rialzo,. Tutto si complica.Ma, e questo aumenta la confusione.