Carburanti, prezzi in lieve calo: benzina self a 1,752 euro

(Teleborsa) - A fronte del crollo delle quotazioni petrolifere registrato negli ultimi giorni, sono poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati. Appaiono nuovi segnali di ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi e si affaccia finalmente il segno meno anche sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa (almeno per quanto riguarda la benzina). Stando alla consuetaha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di tre centesimi quelli del gasolio.Lecomunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:a 1,752 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,758, pompe bianche 1,739),a 1,684 euro/litro (invariato, compagnie 1,688, pompe bianche 1,675).a 1,891 euro/litro (-1, compagnie 1,934, pompe bianche 1,809),a 1,824 euro/litro (invariato, compagnie 1,866, pompe bianche 1,745).a 0,707 euro/litro (invariato, compagnie 0,716, pompe bianche 0,697), metano servito a 1,442 euro/kg (invariato, compagnie 1,446, pompe bianche 1,439),1,269 euro/kg (+1, compagnie 1,267 euro/kg, pompe bianche 1,270 euro/kg).1,845 euro/litro (servito 2,108),1,788 euro/litro (servito 2,054),0,842 euro/litro, metano 1,506 euro/kg,1,342 euro/kg."I timidi segnali di ribasso sul fronte dei prezzi dei carburanti sono del tutto insufficienti, soprattutto se confrontati col crollo delle quotazioni petrolifere registrato negli ultimi giorni – commenta il–. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, il prezzo medio della benzina al self è calato di appena un millesimo di euro, mentre il prezzo del gasolio venduto sulla rete è rimasto invariato. Tutto ciò nonostante le quotazioni del petrolio siano crollate nell'ultima settimana del -12%, passando da una media di 78 dollari al barile agli attuali 68 dollari. È vero che le quotazioni petrolifere non sono l'unico indice che determina il prezzo dei carburanti alla pompa, ma al tempo stesso una riduzione così forte del greggio avrebbe dovuto influire maggiormente sui listini praticati al pubblico, anche in considerazione della velocità con cui i prezzi di benzina e gasolio sono saliti in occasione del recente rialzo del petrolio dopo lo scoppio della guerra in Iran. Per questo ci aspettiamo che ora i prezzi praticati sulla rete italiana registrino una adeguata riduzione, e che il governo vigili con attenzione sulla situazione".