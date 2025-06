1 minuto in Borsa 13 giugno 2025 - [video]

ENI

Nexi

spread

, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,72%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,09%.Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +90 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,38%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato, pari a -2,4%, e, pari a 2%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti. Lunedì, in Italia, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.