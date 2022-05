Chip & Chop

Poveri Russi!

Leli colpiranno duramente: pagheranno loro a caro prezzo la, con un livello di vita peggiorato di molto.Riaffiorano alla memoria i racconti dei nostri nonni, che al posto del caffè si dovevano sorbire una orribile brodaglia amara a base di cicoria: allora, nel '35, era una delle conseguenze quotidiane delle sanzioni comminate all'Italia per la guerra coloniale in Etiopia.: vista la carenza delle necessarie componenti elettroniche, i "" che venivano importati e che, si potranno produrre auto anche senza una serie di funzionalità ormai comuni e talora rese obbligatorie a fini di sicurezza. Saranno, il sistema di frenata assistita che impedendo il bloccaggio delle ruote ne accorcia lo spazio ed evita le sbandate sull'asfalto sdrucciolevole;, i palloni montati sul volante e sui montanti del parabrezza che si gonfiano al momento dell'impatto evitando più gravi ferite al conducente ed ai passeggeri;, che assolvono al medesimo scopo.Si legge anche che non ci sarebbe più, neppure per i consumi e le emissioni: in pratica all'epoca dell'Euro 0.Occorre riflettere, viste le circostanza, sul modo in cui il progresso tecnologico è stato utilizzato in questi anni:, rendendo la prima sempre più complessa ed i secondi sempre più costosi. Nessuno che non sia uno specialista sa dire esattamente quale sia la, e neppure quale sia stato il miglioramento rispetto all'Euro 4. E le tante polemiche sulle frodi del Dieselgate statunitense, in cui erano coinvolti costruttori tedeschi, fa capire chee le autorità.

Ci sono giustamente i controlli periodici obbligatori sui veicoli, imposti per verificare il loro buon funzionamento ed assicurare la sicurezza della circolazione: l'obiettivo, anni fa, era addirittura quello di azzerare il numero degli incidenti stradali mortali.