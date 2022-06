Guadagnare con l'inflazione

C'è una apparente discrasia tra la tendenza dei consumi a contrarsi, per via della contrazione dei redditi reali delle famiglie, e la dinamica delle imprese che accelerano gli acquisti di materie prime e di semilavorati, aumentando il magazzino e sostenendo per questa via i prezzi della produzione in vista di ribaltarli sulle vendite.

, allontanando la prospettiva della recessione che compare e scompare un giorno dopo l'altro, come un miraggio.In periodi di inflazione, si guadagna soprattutto sfruttando la differenza dei prezzi nel tempo.Rispetto al prezzo di vendita sul mercato finale, guadagnano di più le imprese che hanno comprato prima, rifornendosi dunque a prezzi inferiori, rispetto ai concorrenti che si sono attardati.Un gioco pericoloso, una scommessa:: perché la recessione arriverà comunque, ma intanto chi può si avvantaggia.Il rischio è di trovarsi con il magazzino pieno di merce ed il mercato che non tira più. E con i prezzi che calano, sia a monte che a valle, esposti sui costi ma fermi sui ricavi.