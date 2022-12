+Bonus fiscali -Attività in Nero?

Si discute in modo spesso assai acceso sui bonus e superbonus fiscali, sulla cessione dei crediti a terzi, e naturalmente sulle truffe che ci sono state in taluni casi.

Dice n'è una infinità.Alcune sicuramente non hanno grande impatto sulla emersione di attività in nero: il bonus benzina, il bonus trasporti, e gli ecobonus per l'acquisto di auto e motociclette nuove, fanno riferimento a comparti in cui è tutto ampiamente fatturato, come avviene generalmente nel caso degli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.Ci sono altri casi in cui in cui i benefici fiscali sono concessi sulla base di attività professionali, come le sessioni di psicoterapia e le spese veterinarie per gli animali domestici.Si va dai servizi di sistemazione a verde di giardini e di potatura alla istallazione di impianti di irrigazione, al bonus acqua potabile, a quello idrico per il rifacimento degli impianti e la sostituzione dei sanitari. Il racconto dell'idraulico che non rilascia la fattura è assai noto: in questo caso, l'emersione dell'attività a fini fiscali ci sta tutta.C'è poi l'con sconti per acquisto di infissi atermici, caldaie e sistemi di climatizzazione di classe A; ilper gli interventi di adeguamento strutturale; il, quello per le ristrutturazioni, quello per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e naturalmente il famosissimoche è stato esteso anche alle abitazioni unifamiliari senza limite di ISEE.