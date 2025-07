UE, fornitura di energia e attività estrattive sono i settori più concentrati

(Teleborsa) -Nel, laha mostrato un', secondo un report dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat). La concentrazione industriale si basa sui dati dell'EuroGroups Register (EGR) e misura il grado in cui un settore è dominato da una o più imprese. In questo caso, si concentra sulla concentrazione dell'occupazione nei 4 maggiori gruppi di imprese multinazionali.Le 5 attività economiche con la più alta concentrazione industriale nel 2023 sono state registrate nella(20,8% concentrato nei 4 maggiori gruppi di imprese), attività estrattive e di cave (12,9%), fornitura idrica; reti fognarie, gestione dei rifiuti e attività di bonifica (11,7%), trasporto e stoccaggio (9,8%) e attività finanziarie e assicurative (8,7%).Al contrario, le attività in settori comehanno registrato livelli di concentrazione, pari o inferiori al 2% nel 2023.