Leonardo completata estensione dei servizi di cyber security a sedi NATO

Leonardo

(Teleborsa) -, in collaborazione con, l'agenzia per le comunicazioni e le informazioni della NATO (NCI – NATO Communications and Information Agency) ha completato, nei tempi e nei costi previsti, l'estensione a nuove sedi delle NATO del servizio di monitoraggio e gestione delle minacce informatiche. L'annuncio è stato diffuso oggi nel corso dell'evento "m" a Mons, in Belgio.In base al programma, un team composto da circa 200 esperti di cyber security di. L'estensione del servizio, già operativo in diverse sedi, a nuovi headquarters dell'Alleanza in Europa, è stata assegnata a Leonardo nel 2015, come parte di un piano di miglioramento continuo delle capacità di difesa informatica della Nato (Alliance's Cyber Defence Action Plan).