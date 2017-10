Antonello Colonna Open Bistrò, novità Chef Express a Fiumicino

(Teleborsa) -, società che gestisce le attività di ristorazione del, insieme allo Chef stellato, ha riaperto, nell’area imbarco B del Terminal 1 di Fiumicino dedicato alle destinazioni Schengen, il nuovo “”.L’apertura di “Antonello Colonna Open Bistro” rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’offerta enogastronomica dell’aeroporto che ospita in totale ben 14 ristoranti, di cui due di chef stellati e diversi wine bar, un fast food, 4 pizzerie, 3 gelaterie e 23 snack bar. Si tratta di un’offerta diversificata per tutte le disponibilità e fasce diverse di prezzo, che occupa una superficie di oltre 14.000 metri quadrati dedicati al food. Il ristorante Open Bistro mette a disposizione anche una nuova location, dove organizzare anche colazioni e incontri di business, in particolare l’esclusiva sala da 30 posti a sedere con cucina a vista e la possibilità di ordinare alla carta, che si aggiunge allo spazio dove è possibile invece degustare una completa offerta a buffet ”Open Food”: un’idea di pranzo veloce già sviluppata con successo dallo Chef all’“Antonello Colonna Open” del Palazzo delle Esposizioni di Roma. Il locale complessivamente si estende su una superficie di 240 metri quadrati con 70 posti a sedere totali.Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, sottolinea come ADR sia sempre più orientata alla creazione di una customer experience di livello, caratterizzata dalle eccellenze di cui gode l’Italia; l’offerta enogastronomica di qualità, associata agli eventi all'insegna dell’intrattenimento culturale che organizziamo per i nostri passeggeri, consente di rilassarsi e vivere l’aeroporto come luogo che propone un’esperienza di qualità. Coerentemente con le esigenze di una clientela internazionale, l’aeroporto di Fiumicino ha lanciato nuovi concept di ristorazione, su diverse aree dello scalo, culminate nell'offerta dell’Italian Food Street nella nuova area di imbarco E. La rinnovata proposta dello chef Colonna all'Open Bistro risponde alle esigenze dei passeggeri Schengen, elevando l’intera offerta enogastronomica, disponibile al Leonardo da Vinci”.Chef Express è presente a Fiumicino dal 1996 e oggi conta all’interno del principale scalo romano circa 300 dipendenti per 21 punti di vendita, tra cui 8 bar/snack, 6 ristoranti, un emporio, 2 pizzerie, 2 gelaterie, 2 Bagel Factory, un wine bar. Sempre a Roma, è presente anche nell’aeroporto di Ciampino, con 4 bar, una pizzeria e un Ristorante. In Italia è presente in altri 9 aeroporti italiani, oltre Fiumicino e Ciampino: Trieste, Milano Linate, Milano Malpensa, Genova, Bergamo Orio al Serio, Verona, Parma, Pisa, e Cagliari.Chef Express nel 2016 ha realizzato ricavi totali consolidati per oltre 512 milioni di Euro, di cui oltre il 75% derivante dalle attività in concessione (stazioni, aeroporti e autostrade in Italia, e a bordo treno all’estero). Nel settore della ristorazione in concessione Chef Express è leader in Italia nel mercato dei buffet di stazione, con 80 punti vendita in 49 scali ferroviari, è presente anche nel settore della ristorazione aeroportuale, con una settantina di punti vendita in 11 aeroporti italiani, e gestisce 51 aree di ristoro sulla rete autostradale italiana e sulle strade di grande comunicazione. Nel mercato della ristorazione a bordo treno Chef Express è leader in Europa con oltre 210 treni serviti quotidianamente in 5 Paesi Europei e in Turchia. Infine nella ristorazione commerciale controlla la catena di steakhouse a marchio Roadhouse Restaurant, che oggi conta 106 locali in Italia.