Servizi di pagamento, Zurich Bank annuncia partnership con American Express

(Teleborsa) -annuncia oggi unaL'accordo – spiega Zurich Bank in una nota –rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione dell'offerta della banca, orientato a integrare eccellenza, innovazione e personalizzazione in ogni ambito della relazione con il cliente". Attraverso questa collaborazione, Zurich Bank mette a disposizione dei propri clienti l'accesso a una selezione di carte American Express, tra cui le carte Oro e Platino Consumer e Business. La proposta si rivolge sia al segmento privato che a quello professionale."La nuova collaborazione con American Express – ha commentato– ci consente di ampliare ulteriormente la nostra offerta nei servizi di pagamento, mettendo a disposizione dei nostri clienti soluzioni all’avanguardia che soddisfano le aspettative più elevate. Questo accordo riflette il nostro impegno costante nell'innovazione e nel fornire ai nostri clienti un servizio che vada oltre i tradizionali confini del banking, rispondendo in modo dinamico alle loro necessità ed ai loro desideri"."Le Carte American Express – ha dichiarato– sono pensate per arricchire la vita dei nostri Titolari, offrendo molto più che un semplice metodo di pagamento: garantiscono vantaggi ed esperienze personalizzate che aggiungono valore ogni giorno. Siamo lieti di collaborare con Zurich Bank, la cui attenzione ai servizi incentrati sul cliente è fortemente allineata con la nostra. Insieme, puntiamo a raggiungere nuovi clienti e a soddisfare le loro esigenze finanziarie e legate al loro stile di vita".