Esodo estivo, FS Treni Turistici Italiani: torna il Sicilia Express da Torino P.N a Palermo Siracusa

(Teleborsa) - Il– un treno evento realizzato grazie alla collaborazione trae l'–, torna sui binari per offrire un altro modo di viaggiare durante il consueto esodo estivo. Come avvenuto in precedenza il viaggio prevederà animazione a bordo e performance enogastronomiche che intendono valorizzare la cultura siciliana e i suoi prodotti agroalimentari. Chi sceglierà di viaggiare con il Sicilia Express potrà scegliere tra servizio cuccette o posti a sedere in scompartimenti.Ilpartirà iled effettuerà fermate di sola salita a: Milano Porta Garibaldi, Parma, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Ostiense e Salerno. Una volta superato lo stretto il treno fermerà a Messina Centrale, le due sezioni proseguiranno una per Siracusa, con fermate a Taormina, Giarre Riposto, Acireale, Catania C.le, Lentini, Augusta e Siracusa, mentre la sezione diretta a Palermo fermerà a Milazzo Capo d'Orlando, S. Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria.saranno disponibili a partire da oggi, 24 luglio sul sito e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia, inclusi l'App Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori Self-Service e le agenzie di viaggio.