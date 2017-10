Gequity, Consob sospende OPA HRD Italia per 30 giorni

Gequity

(Teleborsa) - Sospesa per 30 giorni l'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa dasulla totalità delle azioni ordinarie diS.p.A..La decisione è stata presa daalla luce dei “fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta”. In particolare la Commissione di Borsa si riferisce agli esiti del contenzioso intercorrente tra Gequity e lain liquidazione volontaria., oltre agli interessi e alla spese legali, nell'ambito di un procedimento che risale al 2014., rende noto Consob.