Unipol: ok Consob a prospetto, OPA su UnipolSai parte l'8 aprile

Unipol

UnipolSai

(Teleborsa) - Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'OPA volontaria promossa dasu. Il periodo di adesione all'offerta, si legge in una nota, avrà inizio l'8 aprile e terminerà il 26 aprile, salvo proroghe.Il quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione, ovvero il 3 maggio, l'offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito un corrispettivo pari a 2,7 euro (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'emittente) per ciascuna azione portata in adesione all'offerta.