Parlamento catalano dice sì all'indipendenza dalla Spagna

(Teleborsa) -Con il voto, ilha anche aperto il "processo costituente" della Repubblica e deciso l'entrata in vigore della "legge di transizione giuridica e di fondazione della Repubblica catalana".Un voto che arriva dopo che ieri 26 ottobre, il presidente catalano ha deciso di non convocare le elezioni anticipate e di rimettere la decisione nelle mani deDopo la notizia la borsa diè scivolata con l'che ora mostra un ribasso dell'1,35%, mentre il Premier spagnolodainvita alla "tranquillità per tutti gli spagnoli", spiegando che "lo stato di diritto riporterà la legalità in Catalogna".Parlando davanti al Senato stamane 27 ottobre,era stato categorico quando aveva detto che il Governo di Madrid era già pronto a destituire Puigdemont