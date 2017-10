Il petrolio si conferma in rialzo a inizio ottava

Baker Hughes

(Teleborsa) - Lesi confermanodopo l'allungo della scorsa settimana sostenuto dalle speculazioni secondo cui l'OPEC e altri grandi produttori di petrolio potrebbero estendere l'accordo sul taglio alla produzione fino alla fine del prossimo anno.Di un certo aiuto anche le- ultimi i dati sul PIL USA - che stanno confermando l'attuale crescita per le big dell'economia.Il West Texas Intermediate (WTI) sta guadagnando 16 centesimi a 54,06 dollari al barile, mentre il Brent si è spinto fino a 60,56 dollari al barile., tuttavia,dell'oro nero. La scorsa settimana ilsui pozzi attivi ha evidenziato l'aumento di 1 pozzo a quota 737.Un incremento di per se' ininfluente se non fosse il primo in quattro settimane.