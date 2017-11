Smart Cities, ad Ecomondo le esperienze di Portland e San Leandro (USA)

(Teleborsa) - Ad Ecomondo -Key Energy la scommessa sulla città del futuro, ha preso forma, con l’evento faro Circular & Smart Cities, al quale hanno preso parte tecnici e amministratori delle città statunitensi di Portland (Oregon) e San Leandro (California), municipalità capofila negli USA dei progetti sulla Mobilità ed Energia/Rifiut/Acqua.in ambito urbano supportata dalle moderne tecnologie sempre più utilizzate, quali l’Internet of Things e l’analisi dei Big Data. “, oltre ad essere città-modello per le soluzioni di sostenibilità,nell'implementazione del Global Cities Team Challenge (GCTC), ovvero ilin epoca amministrazione Obama per favorire l’implementazione di soluzioni di sostenibilità avanzate, principalmente basate su Internet of Things, a livello urbano” spiegaha una popolazione che sfiora i seicentomila abitanti, è la ventottesima città più popolosa degli USA e “la contea di Multnomah – ha spiegato Kristin Tuft della Portland State University - lavora da tempo sul fronte della sostenibilità ambientale, per l’energia rinnovabile e la riduzione delle emissioni di carbonio. Il piano d'azione sul clima del 2015 prevede di ridurre le emissioni di carbonio locali dell’80% e di arrivare al 100% di utilizzo di fonti rinnovabili entro il 2050".Al convegno è intervenuto anche il sindaco di(città di 87mila abitanti nella baia est di San Francisco), Pauline Cutter. San Leandro vanta il primato di prima città con un Zero Net Energy Center. “Grazie alla partnership tra il sindacato dei lavoratori del settore elettrico e l’associazione nazionale degli elettricisti – ha spiegato il primo cittadino – una ex fabbrica industriale è stata trasformata in un centro di formazione per elettricisti e oggi ospita eventi nell’ambito della bioedilizia. L’internet of things è già realtà a San Leandro, con luoghi di lavoro abilitati alla teleconferenza e sistemi di controllo remoto per i sistemi di costruzione comunali”.