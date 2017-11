Riciclaggio, con "Message in a can" riciclate in 10 anni 393 tonnellate di lattine

(Teleborsa) -. E' il progetto, lanciato lo scorso febbraio da, per la promozione e lo sviluppo dellaper bevande in alluminio a bordo della navi da crociera, realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.In occasione di, la grande kermesse in corso alladal 7 al 10 novembre 2017, sono stati presentati gli ultimi dati disponibili del progetto, che prevede il riciclo dell’alluminio proveniente dalle navi di Costa Crociere che fanno scalo a Savona e Venezia."Grazie alla collaborazione con CIAL, a bordo delle nostre navi abbiamo realizzato un progetto unico nel settore marittimo, che ha portato al, afferma, Sustainability and External Relations Director di Costa Crociere."Il nostro obiettivo di lungo termine - aggiunge - è quello die, allo stesso tempo, di realizzare iniziative che vedano direttamente coinvolte la città e le comunità come nel caso di Savona. Vogliamo infatti essere parte attiva nel rafforzare il messaggio dell’importanza di recuperare questo prezioso materiale, affinché diventi un comportamento acquisito nella vita quotidiana di tutti noi".Utilizzando come unità di misura una lattina per bevande da 33 cl, 393 tonnellate equivalgono a, che posizionate in fila una accanto all'altra sarebbero, ovvero il percorso di due crociere di sette giorni della navenel Mediterraneo.Sempre usando lo stesso parametro, grazie alle 393 tonnellate di alluminio èad esempio: 39.300, 840.000per il caffè, 262.000da scrivania, 356.000professionali, 51.500per auto, oppure“Per un nuovo e rinnovato sviluppo dell’economia globale, le parole d’ordine sono, e il riciclo dei rifiuti consentirà di ridurre con regolarità l’impiego di materia prima in tutti i paesi sviluppati”, dichiara, Direttore Generale di CIAL.