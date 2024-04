Traffico aereo, crescita passeggeri +20% oltre 197 milioni nel 2023

(Teleborsa) - Ilsi conferma in forte crescita ed ha. E' quanto rileva l'fornendo una sintesi del traffico aeroportuale nel 2023. Con, sono stati(anno 2019) ed è stato recuperato il divario registrato nei tre anni precedenti."La voglia di tornare a volare e superare le criticità economiche e sociali del periodo pandemico è ulteriormente confermata dall’aumento del numero dei passeggeri e dalla ripresa del traffico aereo nel 2023, tendenza consolidata anche nei primi mesi di quest’anno", commenta il Presidente EnacNel 2023 sono stati 197.128.729 i passeggeri che hanno usufruito dei servizi trasporto aereo commerciale transitati negli aeroporti italiani da rotte nazionali e internazionali, con un incremento del 20% rispetto al 2022.per traffico passeggeri con circa 40,3 milioni e una quota del 20,4%.Il, con i suoi 68,6 milioni di passeggeri (pari al), ha registrato un incremento del 6% rispetto al 2022. Come primo aeroporto per volumi di traffico si conferma ancora Roma Fiumicino con 9 milioni di passeggeri pari al 13% del totale.Il, con 128,5 milioni di passeggeri (pari al), è cresciuto del 28% rispetto all’anno precedente. L’aerea geografica con cui si osserva il maggior traffico è l’Unione Europea, in particolare la Spagna, con una quota del 14% (18 milioni di passeggeri). Roma Fiumicino – Madrid Barajas è la rotta più battuta.L'analisi dei vettori mostra che itrasportatodel totale passeggeri, pari a 110,2 milioni, sebbene risulti una flessione del 10% rispetto al 2022. Il traffico susi è, invece, attestato, pari a 86,8 milioni di passeggeri, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente.Ilnel 2023 ha registrato oltrerispetto al 2022. Confrontando le statistiche con l’andamento del mercato del trasporto aereo pre-pandemia i volumi di traffico risultano pressoché invariati, con una flessione di circa 700 tonnellate (-0,07%).Ilcon circa 88mila tonnellate () ha registrato una flessione del 13% rispetto al 2022 e colloca al primo posto per volumi di traffico l'aeroporto di Milano Malpensa con una quota del 32% (28mila tonnellate).Il(UE e Extra-UE) rappresenta la prima componente di traffico, con 974mila tonnellate () e volumi di traffico pressoché invariati rispetto al 2022 (-0,01%). L’aerea geografica con la quale siosserva il, mentre il primo Paese per volumi è la Germania, con una quota del 19% (182mila di tonnellate). Milano Malpensa –Leipzig-Halle è la rotta più battuta.