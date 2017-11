Leonardo firma intesa con Istituto di Tecnologia Militare tailandese

Leonardo

(Teleborsa) - Novità dalla Tailandia per. Il colosso della difesa ha firmato l’8 novembre un Memorandum d’Intesa con l’Istituto di Tecnologia Militare della Tailandia che prevede un trasferimento di tecnologia e di capacità di manutenzione, riparazione e revisione legato al potenziale ordine dida destinare a Polizia, Esercito, Aeronautica e Marina Militare., Managing Director di Leonardo Elicotteri in UK ha sottolineato “Siamo onorati di firmare questo MoU che ha enormi potenzialità per il rafforzamento del nostro business presso le Forze Armate tailandesi e della nostra partnership con il Paese. Esso permette inoltre lo sviluppo di autonome capacità di supporto logistico per la Tailandia”.