Banche sotto pressione a Piazza Affari

Credito Valtellinese

Carige

MPS

(Teleborsa) - Forti vendite a Piazza Affari sui titoli bancari, in particolare sono pesanti i ribassi registrati dalle big del settore, quotate fuori dal paniere principale.Nel dettaglio, ilperde l'8%, proseguendo la discesa seguita all'annuncio dell' aumento di capitale da 700 milioni , invece, cede oltre 9 punti percentuali dopo essere stata sospesa in asta di volatilità per eccesso di ribasso , nel giorno in cui il CdA fisserà il prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale da 560 milioni di euro. Pesante la discesa inoltre di(-3,7%) che scende fino a un minimo di 3,492 euro.