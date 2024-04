Banche, Morningstar DBRS: NPL sotto controllo, ma aumento pressione in certi paesi

(Teleborsa) - Idelleè rimasto, mostrando "pochissimi segnali di deterioramento significativo" nonostante gli aumenti dei tassi di interesse. Lo afferma Morningstar DBRS, facendo notare, tuttavia, che in alcuni paesi le banche hanno mostrato ampie differenze di performance.L'NPL ratio medio nel nostro campione di banche europee di Morningstar DBRS era del, leggermente migliorato rispetto al 3,1% alla fine del 2022. Tuttavia, le differenze osservate nel terzo trimestre in alcuni paesi si sono ampliate ulteriormente nel quarto trimestre.Le banche dei paesi che tradizionalmente avevano gli NPL ratioin Europa, vale a dire Germania, Austria, Danimarca e Francia, hanno mostrato il maggiore deterioramento degli NPL ratio alla fine del 2023 su base annua. Inoltre, le banche in paesi tradizionalmente conlivelli di NPL come Grecia, Portogallo, Irlanda e Italia hanno mostrato miglioramenti significativi dell'NPL ratio su base annua.Da report emerge, in particolare, che le banche inhanno mostrato il maggiore deterioramento dell'NPL ratio, con un aumento di 106 punti base nell'NPL ratio medio all'2,8% a fine anno 2023, dall'1,7% a fine anno 2022."Anche se riteniamo che l'intero impatto dell'aumento dei tassi di interesse non sia stato completamente trasferito sulla qualità degli attivi delle banche, il contesto economico resiliente e i livelli di disoccupazione dovrebbero continuare adi qualità degli attivi presso le banche europee", si legge nella ricerca."In questo contesto, tuttavia, prevediamo ancora un certo deterioramento dell'NPL ratio presso alcune banche, in particolare associato ad alcuni settori che sono sotto pressione, come quello immobiliare commerciale e del credito privato - viene sottolineato - Inoltre, ci aspettiamo che ilraggiunto negli ultimi anni presso alcune banchenel 2024".