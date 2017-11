OPS Borgosesia, adesioni al 17 novembre 2017

Borgosesia

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria (OPS) su azioni ordinarie e di risparmio(in liquidazione), promossa dalla società stessa mediante scambio con azioni emesse dalla controllata Kronos, risulta che oggi 17 novembre sono state presentate 250 richieste in adesione per le azioni ordinarie e nessuna per le risparmio.Per le ordinarie, dall'inizio dell'offerta sono pervenute 250 richieste pari allo 0,0010% dei titoli oggetto dell'offerta.Per le risparmio non sono state presentate adesioni all'offerta nella giornata di oggi 17 novembre 2017 e dall'inizio dell'offerta il totale è pari a zero.L'operazione è partita il 13 novembre 2017 e terminerà il prossimo 5 dicembre 2017.Si ricorda che le azioni ordinarie Borgosesia acquistate sul mercato nei giorni 4 e 5 dicembre 2017 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.