Borgosesia, calano le vendite immobiliari nel primo trimestre

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata all’Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha chiuso il primo trimestre 2024 con vendite immobiliari per complessiviTale importo, spiega una nota, include quelli derivanti da contratti preliminari, proposte irrevocabili di acquisto e incassi da collection ed è funzionale alla maggior incidenza, sul portafoglio complessivo, degli asset ad oggi destinati alla locazione che, nel corso dell’esercizio 2024, si stima generino 3,5 milioni circa di canoni.Nel 2023 Borgosesia ha adattato la propria politica di investimento al nuovo scenario di mercato, puntando principalmente su operazioni "capex free" dall'orizzonte temporale più breve e senza un significativo impegno in termini di costi di completamento degli immobili target, privilegiando così interventi con un minor grado di rischiosità rispetto a quelli di sviluppo.