Biologico, domani il sì dell'Europarlamento ma gli agricoltori italiani dicono "no"

(Teleborsa) - E' arrivato in questi giorni il, che sarà domani approvato anche dalla Commissione agricoltura dell'Europarlamento, ma sul testo, che lanciano un'ultimo appello agli eurodeputati.Già moltosul testo del nuovo regolamento, approvato a Bruxelles dal Comitato permanente per l'agricoltura, con tre astenuti (Belgio, Germania e Ungheria), ben((Cipro, Lituania, Finlandia, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia) ed unfra le istituzioni europee.Con l'approvazione di domani, tanto che la Commissione Juncker appena insediata nel 2015 l'aveva etichettata "da ritirare". Se sullaper ridurre i costi sulle PMI c'è stata un'ampia adesione, vi sono disposizioni che hanno suscitato molti contrasti, ad esempio quella sulla, che resta valida solo per i paesi che già la prevedono (ad esempio l'Italia),discriminando fra gli stati membri.(Confederazione italiana agricoltori), cheper bocciare il nuovo Regolamento, il quale - si sottolinea -"Il nuovo documento va bocciato -sostiene la Cia- perché non riforma nulla, soprattutto non apporta alcun miglioramento per i consumatori nel momento in cuidei prodotti"., penalizzando il nostro Paese che è tra i più virtuosi nel rispetto dei disciplinari di coltivazione e, quindi, ci pone in una condizione di svantaggio competitivo", aggiunge CIA."Chiediamo a tutti i parlamentari UE un atto di responsabilità per un comparto che in Italia è in costante crescita, con oltre 60 mila aziende impegnate e una superficie coltivata a biologico che sfiora il 15% del totale", conclude l'associazione agricola.