Acqua, ARERA-WAREG: focus su resilienza e investimenti

(Teleborsa) -al centro della conferenza dil’associazione che riunisce i regolatori europei dell’acqua e dei rifiuti, organizzata oggi presso l’Istituto Universitario Europeo a Firenze-Fiesole. L’occasione ha visto la partecipazione di istituzioni, imprese e stakeholder italiani ed europei, insieme per affrontare le sfide e le opportunità del settore.“Se sin dall’inizio questo collegio ha identificato l’intersettorialità come la chiave con cui leggere l’evoluzione dei settori regolati, è innegabile che rimuovere i compartimenti anche all’interno dei singoli settori sia l’unico approccio per dare il giusto valore ad un bene prezioso come quello dell’acqua. – dichiarai - Lo straordinario lavoro di WAREG e il nuovo approccioregolatorio dell’Mti-4 delineano la cornice entro cui perseguire questi obiettivi”.L’evento è stato inoltre l’occasione per premiare gli operatori del servizio idrico in Italia che meglio hanno performato nel biennio 2020-2021, riconoscendo il loro contributo al progresso e all’efficienza del settore.I lavori proseguiranno domani con la 31esima Assemblea Generale di WAREG, segnando il decimo anniversario dell'associazione dei regolatori del settore idrico europeo, e che vedrà la partecipazione di 34 autorità di regolazione, provenienti da ventuno Paesi UE, sette Paesi candidati all’UE, un candidato potenziale, un partner e il Regno Unito. L'Assemblea sarà l'occasione per rimarcare gli obiettivi raggiunti dall’associazione e delineare le sfide future, al fine di promuovere il ruolo della regolazione economica nel settore idrico.per sensibilizzare le istituzioni sul tema dell’opportunità di avere regolatori che siano indipendenti in tutti i Paesi – sottolinea Andrea Guerrini, presidente WAREG e componente del collegio ARERA - in modo da dare stabilità e certezze al settore e promuovere gli investimenti necessari per un”.