Reddito di inclusione, dal 1° dicembre al via le domande

(Teleborsa) -, () la prima misura nazionale di contrasto alla povertà: dal 1° dicembre - si legge in una circolare- sarà possibile fare la domanda per la misura che oltre a un beneficio economico prevede un progetto personalizzato per la persona in situazione di bisogno.Ilche in prima istanza riguarderà le famiglie con minori, disabili, donne in gravidanza a quattro mesi dal parto e over 55 disoccupati avrà un tetto di(5.824,80 euro l'anno).Il beneficio economico è erogato - spiega l'Istituto di Previdenza - per il tramite dellai denominatache consente anche prelievi di contante entro la metà dell'importo massimo attribuito. La Carta viene concessa dalle Poste. La domanda dovrà essere presentata presso i Comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi Comuni.