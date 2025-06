(Teleborsa) -l'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente,Escluse dalla stretta alcune spese, come quelle mediche,nei quali si riportano le spese riferite all'anno 2024, viene illustrata nel dettaglio in una circolareche fa il punto sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Il provvedimento attuativo contiene inoltre indicazioni sul nuovo tetto di spesala fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: reddito complessivo del contribuente e numero di figli fiscalmente a carico.prevede quindi una riaccompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata. In pratica la soglia massima di detrazione è di 14mila euro tra i 75.000 e i 100.000 euro e di 8mila euro superata questa soglia, ma solo per chi ha più di due figli o un figlio disabile a carico.Con riferimento a questa platea di soggetti,precisa che il