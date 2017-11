Settembre negativo per gli ordini e il fatturato dell'industria italiana

(Teleborsa) - Settembre negativo per l'industria tricolore.Nel mese in esame, segnala l'ISTAT, ilha osservato una. Nonostante questo calo, sottolinea però l'Istituto di statistica, il risultato del terzo trimestre rimane comunque positivo, con una crescita dello 0,8% rispetto al trimestre precedente.Anche per glisi registra una, ma il risultato del terzo trimestre è positivo, con una crescita del 2,4%.L’andamento congiunturale del fatturato a settembre è dovuto a flessioni pressoché identiche sui due mercati (-1,3% per quello interno e -1,2% per quello estero).Per gli ordinativi, invece, il calo è più marcato sul mercato interno (-5,8%) rispetto a quello estero (-1,4%).Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di settembre 2016) il, con incrementi del 4,6% sul mercato interno e del 6,3% su quello estero.Nel confronto con il mese di settembre 2016, l’segna invece un. L’incremento più rilevante si registra nella fabbricazione di mezzi di trasporto (+9,6%), mentre la flessione maggiore si osserva nelle apparecchiature elettriche (-5,9%).