Boeing, free cash flow negativo per 3,9 miliardi di dollari nel primo trimestre

Boeing

(Teleborsa) -, colosso dell'industria aeronautica statunitense, ha registrato undel2024 di 16,6 miliardi di dollari (-8% rispetto al primo trimestre dello scorso anno), una perdita per azione di 0,56 dollari (vs -0,69 dollari un anno fa) e unadi 1,13 dollari (vs -1,27 dollari).La società ha registrato unnegativo per 3,4 miliardi di dollari e unnegativo per 3,9 miliardi di dollari su base rettificata.I risultati finanziari riflettono ledel 737 e ladei clienti per il 737-9."I nostri risultati del primo trimestre riflettono le azioni immediate che abbiamo intrapreso per rallentare la produzione del 737 e favorire miglioramenti nella qualità - ha affermato, presidente e CEO - Ci prenderemo il tempo necessario per rafforzare i nostri sistemi di gestione della qualità e della sicurezza e questo lavoro ci posizionerà per un futuro più forte e stabile".Iltotale dell'azienda è cresciuto fino a raggiungere i 529 miliardi di dollari, compresi oltre 5.600 aerei commerciali.